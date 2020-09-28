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День учителя – 2020: картинки и поздравления к празднику

сегодня 10:33

Фото из открытых источников

Сиб.фм собрал поздравления ко Дню учителя; с помощью картинок можно поздравить своих преподавателей и педагогов своих детей и внуков.

В России отмечается профессиональный праздник работников сферы образования сегодня, 5 октября. В этот день каждый вспоминает своего первого наставника, а родители и ученики дарят любимым педагогам цветы, открытки и подарки.

Сиб.фм собрал несколько картинок, которыми можно поздравить своих любимых учителей.

Автор:
Денис Калин

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учитель
картинки

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