Детские пособия: на какие пособия нужно снова подавать заявления

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С 1 октября прекращается автоматическое продление детских пособий и субсидий; получателям нужно заново написать заявления.

Получателям ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка или пособия на детей от 3 до 7 лет нужно заново написать заявление. Ранее действовал беззаявительный порядок продления выплат.

Личное продление также касается субсидий. Теперь в госорганы нужно приносить все документы, подтверждающие право на помощь.

С 1 октября детские пособия будут устанавливать в прежнем порядке — ровно на год.

Напомним, женщин, просящих о выплате в октябре, назвали крольчихами.