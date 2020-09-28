Детские пособия: на какие пособия нужно снова подавать заявления
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С 1 октября прекращается автоматическое продление детских пособий и субсидий; получателям нужно заново написать заявления.
Получателям ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка или пособия на детей от 3 до 7 лет нужно заново написать заявление. Ранее действовал беззаявительный порядок продления выплат.
Личное продление также касается субсидий. Теперь в госорганы нужно приносить все документы, подтверждающие право на помощь.
С 1 октября детские пособия будут устанавливать в прежнем порядке — ровно на год.
Напомним, женщин, просящих о выплате в октябре, назвали крольчихами.
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