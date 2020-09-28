Детские пособия в октябре: на какие выплаты пора повторно подавать заявление

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Россиянам в октябре придётся вновь подавать заявления на детские пособия; решение о дальнейшем автоматическом продлении в связи с пандемией коронавируса пока не принято.

С октября в России возобновлён приём заявлений для получения детских пособий; подать заявления можно лично или через госуслуги.

Со 2 октября повторно подавать заявление нужно на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка.

В последние полгода (с 1 апреля по 1 октября) такие пособия назначались без подачи заявлений. Мера была принята для предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Решение о дальнейшем автоматическом продлении выплат пока не принято, поэтому со 2 октября гражданам вновь придётся подавать заявления об их назначении и другие документы лично или через портал госуслуг.

Для продления выплат нужно также предоставить следующие документы: свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка, паспорт, сведения о доходах членов семьи и другие, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, с 1 октября в России отменён беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат 5000 рублей на детей до трёх лет семьям с низким доходом.

С октября будет действовать следующая схема: выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребёнком возраста одного года. Затем нужно подать новое заявление сначала на срок до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем на срок до достижения малышом трёх лет, а также предоставить документы и справки о доходе семьи.

Напомним, россиянам предложили не ждать детских пособий во вторую волну коронавируса.