Детский сад срочно эвакуировали из-за мощного пожара

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В здании детсада в Томске загорелся подоконник; о пострадавших не сообщается.

В Новосибирске ранним утром 5 октября эвакуировали детский сад. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС.

В половину восьмого утра в ведомство поступило сообщение о возгорании в детском саду № 2 на улице Тимакова. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что в одном из кабинетов на втором этаже загорелся подоконник. Из здания оперативно эвакуировали 16 человек, среди которых 10 работников, а также трое детей и трое взрослых.

Площадь возгорания составила всего два квадратных метра. Никто не пострадал.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работали 37 человек и десять единиц техники.



Напомним, ранее в МЧС рассказали о пожаре в Ленинском районе Новосибирска.