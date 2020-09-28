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Детский сад срочно эвакуировали из-за мощного пожара

сегодня 12:45

PIXABAY.COM

В здании детсада в Томске загорелся подоконник; о пострадавших не сообщается.

В Новосибирске ранним утром 5 октября эвакуировали детский сад. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС.

В половину восьмого утра в ведомство поступило сообщение о возгорании в детском саду № 2 на улице Тимакова. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что в одном из кабинетов на втором этаже загорелся подоконник. Из здания оперативно эвакуировали 16 человек, среди которых 10 работников, а также трое детей и трое взрослых.

Площадь возгорания составила всего два квадратных метра. Никто не пострадал.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работали 37 человек и десять единиц техники.

Напомним, ранее в МЧС рассказали о пожаре в Ленинском районе Новосибирска.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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