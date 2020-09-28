Дороги сузят и перекроют: движение по нескольким улицам ограничат в Новосибирске
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Несколько новосибирских дорог перекроют или сузят; водителям рекомендуют обратить внимание на временные знаки.
Некоторые улицы на левом берегу Новосибирска перекроют в связи с ремонтом теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«До 9 октября на шесть метров сужается проезжая часть на улице Ватутина в районе дома № 28а. До 14 октября на 5,5 метра сужается проезжая часть улицы Блюхера в районе дома № 40. Также закрывается проезд по улице Танкистов в районе дома № 198. Движение там ограничат с 16 октября», – говорится в сообщении.
Водителям и пешеходам напомнили о необходимости обращать внимание на временные знаки и информационные щиты. Также автомобилистов попросили соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, движение возле ГУМа в Новосибирске перекроют из-за ярмарки.
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