Дороги сузят и перекроют: движение по нескольким улицам ограничат в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Несколько новосибирских дорог перекроют или сузят; водителям рекомендуют обратить внимание на временные знаки.

Некоторые улицы на левом берегу Новосибирска перекроют в связи с ремонтом теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«До 9 октября на шесть метров сужается проезжая часть на улице Ватутина в районе дома № 28а. До 14 октября на 5,5 метра сужается проезжая часть улицы Блюхера в районе дома № 40. Также закрывается проезд по улице Танкистов в районе дома № 198. Движение там ограничат с 16 октября», – говорится в сообщении.

Водителям и пешеходам напомнили о необходимости обращать внимание на временные знаки и информационные щиты. Также автомобилистов попросили соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, движение возле ГУМа в Новосибирске перекроют из-за ярмарки.