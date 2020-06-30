Два самых дорогих в России шаманских бубна выставлены на продажу в Новосибирске

Фото pixabay.com, с сайта сервиса объявлений «Авито»

Шаманские бубны, выполненные из натуральной кожи, выставлены на продажу в Новосибирске; за предметы культа просят больше миллиона рублей.

Два шаманских бубна общей стоимостью более миллиона рублей продаются в Новосибирске. Владельцы утверждают, что предмет культа позволяет исполнять желания и быть на связи с миром духов. Объявления размещены на сайте «Авито».

Один из бубнов хозяин предлагает купить за 855 тысяч рублей. По словам автора объявления, реликвия досталась ему от деда-шамана и полностью изменила его жизнь.

«Буквально за год у меня появилась двухкомнатная квартира, гараж, дача, BMW X5, новый бизнес, похудел на 30 кг, вылечился от хронической болезни. Он у меня стоит как талисман. Хочу, чтобы бубен нашёл своего хозяина и продолжал жить», — написал владелец Иван.

Мужчина отметил, что бубен выполнен из лошадиной кожи и выдаёт захватывающие дух вибрации.

Впервые объявление о продаже бубна появилось на сайте «Авито» в июне. С тех пор владелец ни разу не снизил стоимость товара, однако он готов обменяться на авто или недвижимость.

Ещё один бубен продаётся в Новосибирске за 250 тысяч рублей. Как рассказывает автор объявления, изделие очень древнее, ему, возможно, «тысячи или даже миллионы лет». Своей нынешней хозяйке он достался от «Древних Ацтеков Майя».

«Выполнений из шкуры дикого оленя, ручки выполнены из древнего чугуна, обод деревянный,

материал дерева мне не известен, дерево стало практически чёрным от Времени... обмотан оленьей сыромятной кожей, к нему прилагается деревянная рукоять, она была обмотана шкурой Волка, шкура от «Частых Полетов» отлетела и утерялась...», — говорится в объявлении.

Владелица бубна уточнила, что торговаться по цене не намерена, поскольку сумму ей «назвали духи», но готова обменяться на аналогичный предмет культа.

Стоит отметить, что на сайте «Авито» размещено несколько десятков объявлений о продаже шаманских бубнов. Стоимость на них начинается от 2 тысяч рублей и доходит до 50 тысяч рублей. Реликвии, продающиеся в Новосибирске, — самые дорогостоящие из представленных в продаже.

Напомним, ранее сообщалось, что новосибирец продаёт постеры с Эминемом ради реабилитации ребёнка.