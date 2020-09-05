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Две «легковушки», грузовик и уголь: ДТП произошло под Новосибирском

сегодня 22:55

Фото АСТ-54

Иногда обстоятельства ДТП таковы, что не знаешь – плакать или смеяться; грузовик засыпал углём легковое авто.

Под Новосибирском самосвал высыпал перевозимый им уголь на следовавшую за ним легковую машину. Инцидент ещё не был исчерпан, как сзади в пострадавший KIA Rio въехал внедорожник Suzuki Grand Vitara, довершая разгром. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» социальной сети «Вконтакте».

В комментариях под постом сибиряки, в основном. Сочувствуют водителю KIA Rio, у которого день дважды не задался. Но были и те, кто шутил. Например: «это бесплатная доставка такая». Были предложены и иные версии произошедшего – сначала внедорожник врезался сзади в седан, после чего тот ударился в грузовик, в ответ высыпавший на капот немалое количество угля.

Напомним, 5 сентября страшная авария с участием трёх автомобилей и одним погибшим произошла в Новосибирске.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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