Движение у ГУМа в Новосибирске перекроют из-за ярмарки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, pixabay.com

На Площади Маркса запретят парковаться с 6 утра 10 октября; водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

В Новосибирске перекроют движение у ГУМа из-за ярмарки. Такие данные приводит пресс-центр мэрии.

Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт на площади Маркса в субботу, 10 октября, с 10 до 16 часов. С 6 утра на участке от площади им. Карла Маркса до ул. Покрышкина запретят парковаться. С 10 часов полностью закроют движение транспорта.

«В работе ярмарки примут участие около 200 организаций и индивидуальных предпринимателей, садоводов-огородников, дачников, крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов», — также добавили в мэрии.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, а также соблюдать ПДД.



Напомним, ранее мы публиковали репортаж с самого сладкого базара года в Новосибирске.