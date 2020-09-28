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Ещё 73 человека в Новосибирске заразились коронавирусом за сутки

сегодня 11:02

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом; в стационарах скончались пять человек.

Количество выявленных случаев коронавируса в Новосибирской области достигло 13 543. В стационарах умерли 5 человек. Об этом 5 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным медиков, все умершие — мужчины. Троим из них было 66 лет, 73 года, 74 года, двоим — по 70 лет.

Всего в регионе от коронавируса скончались 469 человек.

На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находятся 54 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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