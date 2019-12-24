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«Это шедевр троллинга»: как соцсети отреагировали на подарок Пинус Урганту

сегодня 12:17

Фото из Instagram Ивана Урганта, со страницы Натальи Пинус в Facebook

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус пообещала подарить Ивану Урганту глиняные свистульки; игрушки ручной работы стали ответом на недавнее упоминание имени народной избранницы в эфире шоу.

Подписчики новосибирского депутата Натальи Пинус высоко оценили ответ народной избранницы на недавнее упоминание её имени в популярном шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Пинус изготовила глиняные игрушки — козла, барана и петуха — и пообещала отправить их в «Останкино» в качестве благодарности за внимание к своей персоне.

Как ранее писал Сиб.фм, в сентябре Пинус попросила подписчиков осуществить её давнюю мечту и купить печь для обжига керамики. После этого Иван Ургант описал ситуацию в эфире программы. Соведущий шоу Дмитрий Хрусталёв предложил опубликовать номер банковской карты депутата, однако Иван Ургант идею не поддержал. По его словам, сибирячке в таком случае придёт слишком много денег и лучше подарить ей печь.

Наталья Пинус решила не оставлять ситуацию без внимания. Специально для «Вечернего Урганта» она сделала глиняные игрушки, которые намерена выслать в Москву, сопроводив запиской.

«В благодарность сделала Вам свистули: Барана, Козла и Петуха. Это для Вас, Дмитрия Хрусталёва и Константина Эрнста. Решите сами, кому какая достанется. Буду благодарна, если свистнете в эфире, чтобы знать, что посылка до Вас дошла», — написала Пинус на своей странице в Facebook.

Подписчики депутата оценили идею Пинус, похвалив депутата за тонки троллинг.
«С письмом — хорошая идея! Вполне красивый ход!» — написала Наталия Жирова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).
«Неожиданно, но смело....!!! Знай наших...!!! Очень достойный ответ всеми любимому Урганту», — отреагировал Андрей Зайцев.
«Тооолсто! Но смешно, конечно. И свистульки прекрасны», — поделился мнением Пётр Жеребцов.
«Я думаю, это лучшее, что можно было сделать в ответ на ту передачу», — оценил идею Пинус Алексей Понедельченко.
Ещё один подписчик депутата Игорь Смольников тоже не смог пройти мимо истории со свистульками: «Наташа, это самый милый, самый красивый троллинг, какой я видел в жизни. Это шедевр троллинга!!! Рукоплещу!!!!».
Впрочем, нашлись и те, кому поступок Пинус показался странным.
«Как бы этот PR не привёл к тому, что запомнят только по свистулькам: ааа.. это та, которая свистульки лепит?» - написал Данила Юшин.
«Это не юмор, это сарказм (защитная реакция психики). Одни сострили не проверив, что депутат общественник и за свою работу зарплаты не получает. Депутат ответила — сами вы клоуны», — отреагировала Инна Банщикова.
Напомним, ранее Иван Ургант высмеял в эфире программы каток возле НОВАТа.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Пинус Наталья
Иван Ургант

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