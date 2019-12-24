«Это шедевр троллинга»: как соцсети отреагировали на подарок Пинус Урганту

Фото из Instagram Ивана Урганта, со страницы Натальи Пинус в Facebook

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус пообещала подарить Ивану Урганту глиняные свистульки; игрушки ручной работы стали ответом на недавнее упоминание имени народной избранницы в эфире шоу.

Подписчики новосибирского депутата Натальи Пинус высоко оценили ответ народной избранницы на недавнее упоминание её имени в популярном шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Пинус изготовила глиняные игрушки — козла, барана и петуха — и пообещала отправить их в «Останкино» в качестве благодарности за внимание к своей персоне.

Как ранее писал Сиб.фм, в сентябре Пинус попросила подписчиков осуществить её давнюю мечту и купить печь для обжига керамики. После этого Иван Ургант описал ситуацию в эфире программы. Соведущий шоу Дмитрий Хрусталёв предложил опубликовать номер банковской карты депутата, однако Иван Ургант идею не поддержал. По его словам, сибирячке в таком случае придёт слишком много денег и лучше подарить ей печь.

Наталья Пинус решила не оставлять ситуацию без внимания. Специально для «Вечернего Урганта» она сделала глиняные игрушки, которые намерена выслать в Москву, сопроводив запиской.

«В благодарность сделала Вам свистули: Барана, Козла и Петуха. Это для Вас, Дмитрия Хрусталёва и Константина Эрнста. Решите сами, кому какая достанется. Буду благодарна, если свистнете в эфире, чтобы знать, что посылка до Вас дошла», — написала Пинус на своей странице в Facebook.