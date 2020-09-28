ФК «Новосибирск» – «Волга»: дата и время матча

Фото пресс-центра ФК «Волна»

Футбольный клуб «Новосибирск» сыграет с «Волгой» из Ульяновска в среду, 7 октября; матч начнётся в 21:00 по новосибирскому времени.

ФК «Новосибирск» встретится с «Волгой» в среду в 21:00 по новосибирскому времени. Команды сыграют на стадионе «Труд» в Ульяновске.

Предыдущим соперником сибиряков были «Волна» (1:0) и «Динамо-Барнаул» (3:0). Новосибирцы не проиграли ни одной игры. После десяти матчей «Новосибирск» делит первое место с «Тюменью». Обе команды набрали 22 очка.

Футбольный клуб «Волга» в двух предыдущих турах играл с «Оренбургом» (2:1) и «Динамо-Барнаул» (0:1). Команда отстаёт от «Новосибирска» на три очка и занимает четвёртое место в таблице.

Напомним, 6 октября хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с череповецкой «Северсталью».