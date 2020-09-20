France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории футбола

Фото pixabay.com

Журнал France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории; легенда советского футбола в списке претендентов на попадание в «Команду мечты».

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин вошел в число претендентов на попадание в «Команду мечты» по версии журнала France Football.

France Football опросит 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную.

Кроме Яшина среди вратарей номинированы: Гордон Бэнкс (Англия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Томас Нконо (Камерун), Петер Шмейхель (Дания), Эдвин ван дер Сар (Голландия), Дино Дзофф (Италия).

Советский футболист Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы-1960, а также пятикратный чемпион СССР в составе «Динамо». Голкипер — лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, World Soccer, France Football. Он — единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч» (в 1963 году).

Напомним, в России провели 25-часовой футбольный матч-марафон и установили множество рекордов.