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Фура переехала велосипедиста в Новосибирске: в ГБИДД рассказали о состоянии пострадавшего

сегодня 22:11

Фото Pixabay

В Новосибирске велосипедист пострадал в аварии; сначала он врезался в открытую дверь автомобиля, а потом на встречной полосе попал под грузовик.

Велосипедист попал в больницу с травмами обеих ног после того, как попал столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом 5 октября сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл сегодня вечером на улице Большевистской. Мужчина ехал на велосипеде, однако врезался в открывшуюся дверь припаркованного «Мерседеса».

Из-за этого велосипедиста отбросило на проезжую часть, где ехал грузовой автомобиль «Хово». На месте работают сотрудники ГИБДД для выяснения причин аварии.

Напомним, сегодня новосибирец сбил подростка и скрылся с места ДТП.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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