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Глава Дагестана Васильев ушёл в отставку

сегодня 20:32

Фото pixabay.com

Глава Дагестана ушёл в отставку; Владимир Васильев будет теперь исполнять обязанности советника президента РФ.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 5 октября.

Временно исполняющим обязанности главы российского региона указом президента назначен сенатор, бывший первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов. Сам же Владимир Васильев назначен советником Путина.

"Назначить Васильева Владимира Абдуралиевача советником президента Российской Федерации Владимира Путина", — приводится на сайте главы российского государства.

Информация о возможной отставке 71-летнего Васильева появилась в прессе в конце сентября. одной из причин назывался возраст и здоровье главы Дагестана.

Васильев возглавил Дагестана в октябре 2017 года, в сентябре 2018 его официально утвердил Госсовет республики. До этого он возглавлял фракцию «Единой России» в Госдуме.

Напомним, президент Владимир Путин поздравил учителей и педагогов с их профессиональным праздником.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

отставки и назначения
Владимир Путин

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