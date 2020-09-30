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Глава Новосибирской области может получить право увольнять мэров

вчера 23:29

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

На рассмотрение в Госдуму в ноябре внесут законопроект, который может дать право главам регионов снимать с должности руководителей муниципалитетов; сообщается, что речь может идти также об отмене прямых выборов мэров.

Главы российских регионов могут получить право увольнять мэров городов в связи с утратой доверия. Об этом 5 октября со ссылкой на собственные источники в федеральном правительстве сообщает издание Ura.ru. По данным информаторов проекта, уже в ноябре на рассмотрение в Госдуму может быть направлен соответствующий законопроект.

«Профильный комитет Госдумы предлагает расширить полномочия муниципалитетов. Однако в администрации президента склоняются к объединению 131 и 79 федеральных законов — о местном самоуправлении и госслужбе. Фактически это означает ликвидацию местного самоуправления и закрепление за губернаторами права увольнять мэров в связи с утратой доверия», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о готовящемся законопроекте агентству подтвердил Председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы Алексей Диденко. В случае, если парламент утвердит поправки, то они будут распространяться на все регионы, включая Новосибирск и область.

Напомним, сегодня новосибирский губернатор рассказал о подготовке ко второй волне коронавируса.

Автор:
Эдвард Фицлер

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