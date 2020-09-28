Гороскоп на 5 октября: остерегайтесь коллективной работы

Фото Pixabay.com

Сегодняшний день — это день послушания, смирения и индивидуальной работы, он не предназначен для активной социальной деятельности; астролог Павел Глоба 5 октября советует больше внимания и заботы проявлять к родным людям, родителям, благоприятны семейные встречи, укрепление традиций Рода.

Согласно лунным ритмам сегодня нужно больше смотреться в зеркало, критически относясь к себе, и меньше спать, чтобы не быть в разбитом состоянии.

Медицина

Любое лечение в этот день нужно проводить осторожно, ибо ход лечения может быть непредсказуемым. В этот день наиболее уязвимы шея, горло, щитовидная железа – их лечение не рекомендуется. Нельзя удалять, лечить и протезировать зубы. Показано лечение заболеваний репродуктивных органов и толстого кишечника.

Приметы

Хорошая примета для всей местности, если солнце восходит в дымке, означающая то, что предки защищают вас. Если к вам в дом приходит животное, ваша собака заливается лаем – знак того, что вас защищают предки. Но плохо, если собака лежит пластом или скулит. Найти драгоценный камень, кольцо или перстень – к исполнению желания. Камень выпал из вашего перстня, вы потеряли кольцо – знаки порчи или разрушения семьи. Сломать зуб, ноготь – к болезни. В этот день наливали в бокал хаому и выставляли ее на несколько дней на окно. Если вино высыхало очень быстро – это означало, что предки вас поощряют. Если вино долго не высыхает, значит, ваша жертва не принята. Шелушится или постоянно чешется кожа – знак потери защиты. Трескаются стеклянные предметы, в доме обнаруживается трещина – знаки порчи, сглаза, разрушения семьи. Разбитое зеркало, остановившиеся часы или бьющие больше, чем нужно, говорит о том, что предки призывают вас к себе, знак скорого ухода вас или ваших близких.

Сновидения

Вещие сны, сбываются не скоро. Видеть умерших предков – знак защиты и помощи. Увидеть деревья и цветы – к счастью, любви, неожиданным приобретениям. Звезды – к удаче и благополучию. Видеть фрукты, овощи, что-то есть во сне – знак потерь, разбитая судьба. Пить вино – к обвинению, клевете. Видеть себя голым – быть беззащитным, брошенным, жалким.

Пища

Ритуальная еда этого дня – поминальная кутья, каша с изюмом, любые молочные каши. Хорошо есть побольше растительной пищи и зелени. Пить разрешается только крепкие напитки и лишь в ритуальных целях (например, поминовение предков). По зороастрийскому обычаю пища в этот день должна строго делиться на три части: одна часть предназначается для вас, вторую – следует отнести на высокое место для птиц, а третью – отдать собакам, которые считаются священными животными.

Одежда

Старайтесь не надевать на себя много вещей, предпочтите зеленые тона, откажитесь от желтого, оранжевого и черного цветов.