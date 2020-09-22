Гоша Куценко раскрыл секрет резкого похудения Гарика Харламова

Фотографии из аккаунта garikkharlamov в Instagram

Гарик Харламов значительно сбросил вес; Гоша Куценко предположил причину позитивных перемен во внешности Харламова.

Шоумен Гарик Харламов удивил друзей и поклонников позитивными изменениями в своей внешности. Он опубликовал в своём аккаунте Instagram свежий снимок, по которому отчётливо видно, как сильно он сбросил вес.

«Исхудал как! Я понял! Хочешь схуднуть — разводись!» — прокомментировал фотографию актёр Гоша Куценко.

Другие подписчики юмориста тоже заметили, что звезда сильно постройнел.

«Похудел заметно. Красавец»;

«Похудел, похорошел, помолодел прям»;

«Где пузо? Остановись худеть!» - написали они в комментариях.

Напомним, 22 сентября стало известно о старте на ТНТ нового комедийного сериала с Гариком Харламовым.