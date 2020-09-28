Губернатор Омской области заразился коронавирусом
Фото из социальных сетей
У губернатора Омской области Александра Буркова обнаружили коронавирус; по его словам, болезнь протекает без симптомов.
Коронавирус обнаружили у губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом глава региона 4 октября сообщил в своём Instagram.
«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — пишет Бурков.
По словам омского губернатора, он перешёл на дистанционный режим работы и сейчас соблюдает самоизоляцию. Отложены все мероприятия с участием Буркова.
Напомним, сегодня в Туве избрали нового верховного ламу после смерти предыдущего от коронавируса.
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают