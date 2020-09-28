Губернатор Травников рассказал о досрочных школьных каникулах в Новосибирской области

Фото правительства Новосибирской области, pixabay.com

Губернатор призвал усилить информационную работу с населением; новых ограничений из-за коронавируса пока вводить не будут.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что досрочных каникул для школьников в регионе не будет. Заявление прозвучало на аппаратном совещании в правительстве региона.

Травников заявил, что новых ограничений из-за коронавируса в Новосибирской области вводить не будут, если население будет соблюдать все карантинные требования.

«Мы не планируем изменять график работы наших школ и вводить досрочные каникулы. Будем принимать точечные карантинные меры в отношении групп в классах и детских садах», — заявил губернатор.

Он также предложил временно ввести запрет на работу педагогов по совместительству.

Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что на контроле у ведомства в настоящий момент 33 образовательных учреждения. Во всех нашли коронавирус. Ситуация с распространением опасной вирусной инфекции школах и детсадах региона в целом контролируется.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на карантин в городе отправлены 39 классов в школах.