Хирург-онколог рассказал, как защитить свой организм от рака
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Врач предупредил об опасности хронического стресса; к развитию рака может привести неправильный образ жизни.
Хирург-онколог Михаил Мяснянкин предупредил о потенциальном риске развития злокачественной опухоли в организме. По словам врача, риск повышается в условиях ослабленного в результате хронического стресса иммунитета. Его слова передаёт портал evo-rus.com.
Михаил Мяснянкин напоминает, что сохранить здоровье помогут спорт, позитивное мышление и правильное питание.
Чтобы не стать потенциальной жертвой рака из-за стресса, ни в коем случае нельзя использовать такие «антистрессы», как переедание, алкоголь или сигареты.
С мнением специалиста солидарен и другой российский врач-онколог Иван Карасев – по собственным наблюдениям он пришёл к выводу, что пессимистично настроенные люди куда чаще болеют раком, нежели все остальные.
Напомним, сегодня врачи также рассказали о влиянии на развитие рака наследственности.
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