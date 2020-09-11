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«Хотели добить»: живодёры устроили кровавую расправу над псом в Новосибирской области

сегодня 13:18

Фото pixabay.com, , «Зоопомощь», «Потеряшка-НСК»

Неравнодушные волонтёры срочно отправили собаку к ветеринарам; пёс после операции пошёл на поправку.

Живодёры чуть не убили собаку в Мошковском районе Новосибирской области. Пост появился в сообществе «Зоопомощь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Срочно нужна помощь собаке, люди подобрали в Мошково собаку, кто-то хотел убить, но не добил, вешали и по голове били», — написал автор поста.

У собаки оказался пробит череп, начался отёк мозга. Волонтёры объявили срочный сбор средств на спасение несчастного животного. Ветеринары сделали операцию, сегодня, 5 октября, стало известно, что пёс пошёл на поправку.

Волонтёры написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.

Напомним, в сентябре на алтайскую живодёрку завели уголовное дело за поедание собак.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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