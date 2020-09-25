Индекс окрошки вырос с начала года на 6%

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Окрошка стала дороже из-за роста цен на овощи; индекс рассчитан по классическому рецепту этого блюда.

«Платформа ОФД» подвергла анализу данные по стоимости ингредиентов окрошки за первые полгода на основании миллионов чеков, пишут «Известия».

Рецепт окрошки взят классический: редис (230 г), картофель (400 г), пять яиц, 300 г огурцов и столько же варёной колбасы, литр кваса и 230 г сметаны. Плюс по пучку лука и укропа.

В июне этот набор стоит 459 рублей, что выше на 6%, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в подорожание внесли овощи, ставшие стоить больше на 10% — 38%. Подорожали квас и сметана – каждый ингредиент на 10%. Зато колбаса стала дешевле на 7%.

В среднем в общепите порция окрошки обходилась посетителям в 120 рублей, так её и заказывать стали на 66% реже.

Напомним, 25 сентября индекс бигмака показал, что российский рубль сильно недооценён.