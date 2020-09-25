Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Индекс окрошки вырос с начала года на 6%

сегодня 03:47

Фото pixabay.com

Окрошка стала дороже из-за роста цен на овощи; индекс рассчитан по классическому рецепту этого блюда.

«Платформа ОФД» подвергла анализу данные по стоимости ингредиентов окрошки за первые полгода на основании миллионов чеков, пишут «Известия».

Рецепт окрошки взят классический: редис (230 г), картофель (400 г), пять яиц, 300 г огурцов и столько же варёной колбасы, литр кваса и 230 г сметаны. Плюс по пучку лука и укропа.

В июне этот набор стоит 459 рублей, что выше на 6%, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в подорожание внесли овощи, ставшие стоить больше на 10% — 38%. Подорожали квас и сметана – каждый ингредиент на 10%. Зато колбаса стала дешевле на 7%.

В среднем в общепите порция окрошки обходилась посетителям в 120 рублей, так её и заказывать стали на 66% реже.

Напомним, 25 сентября индекс бигмака показал, что российский рубль сильно недооценён.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

деньги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30722
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30652
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30128
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24574
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22483
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22442
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
21706
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября