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Информацией о сливе чёрной жидкости в Иртыш займётся прокуратура в Омске

сегодня 15:20

Фото pixabay.com

Омская прокуратура проверяет информацию о сливе чёрной жидкости в Иртыш; на речном берегу проводился намыв песка, что запрещено по закону.

Прокуратура Омской области проведёт проверку по факту видеозаписи, на которой запечатлён слив неизвестной жидкости чёрного цвета в реку Иртыш, сообщается на сайте прокуратуры по региону.

В воскресенье в соцсетях было распространено видео, на котором в Иртыш стекает жидкость чёрного цвета. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов в своём аккаунте в Instagram пояснил, что обсудил ситуацию с Росприроднадзором, который провёл отбор проб в Иртыше.

«Прокуратурой Омской области с привлечением контролирующих органов организована проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей природной среды. Основанием для проведения надзорных мероприятий послужили сведения СМИ о том, что неизвестные сливают в Иртыш чёрную жидкость», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Министр отметил, что на берегу проводился намыв песка, что запрещено по закону. Проводится административное расследование. Виновные в совершённом будут привлечены к ответственности.

Напомним, в Новосибирской области продолжается подъём уровня воды в реках.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Омская область
песок
Иртыш
природоохранная прокуратура

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