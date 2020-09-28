ИЦК: В Новосибирской области самый низкий прирост заболеваемости коронавирусом по Сибири

Фотографии пресс-службы минздрава Новосибирской области и ИЦК

Сибирь больше месяца занимает пятое место в рейтинге заболеваемости по стране; антилидером СФО по приросту числа заражённых всё ещё остаётся Республика Тыва.

В Новосибирской области самый низкий в СФО прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 19,5 пункта за неделю. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В ИЦК отмечают, что заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс даёт объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий.

5 октября индекс заболеваемости в Новосибирской области составляет 486,4 случая на 100 тысяч человек. Это увеличение на 19,5 пункта остаётся самым низким результатом в Сибири.

Новосибирская область — на 18-м месте в топ-20 российских регионов с наиболее низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения.

В СФО, по данным ИЦК на 5 октября, общий показатель — 665 случаев на 100 тысяч человек. Это значительно выше, чем в Новосибирской области. Недельный прирост составил 36,4 пункта.

Среди федеральных округов РФ — Сибирский, по заболеваемости на 100 тысяч населения уже больше месяца занимает 5-е место.

5 октября антилидером СФО по данному показателю всё ещё остаётся Республика Тыва. Здесь отмечено 2 477,4 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 81,9 пункта.

На 2-м месте — Республика Алтай, отстающая от Тывы в 1,4 раза.

3-е место — Республика Хакасия.

По России Тыва остаётся на 2-м месте в топ-10 антилидеров, уступая Ямало-Ненецкому АО.

Лучший показатель среди регионов СФО стабильно у Кемеровской области. На 100 тысяч населения здесь 395,3 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 6,3 раза ниже показателей Тывы.

Кузбасс замыкает топ-10 регионов России с самыми низкими показателями заболеваемости.

По данным ИЦК, 5 октября прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России составил 45,1 пункта. Общий индекс — 834,8. Это значение в 1,7 раза выше, чем в Новосибирской области.

В мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса на 5 октября) Россия остаётся на 4-м месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка — США, Бразилия и Индия.

5 октября в РФ официально зафиксировано 1 225 889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, сегодня врачи рассказали о неожиданных осложнениях от коронавируса.