К концу года доллар достигнет рекордной стоимости – аналитик

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Есть фундаментальные предпосылки для роста курса доллара; но он не пересечёт уровень в 90 рублей.

Как сообщает «Российская газета», курс доллара к концу года может достичь 80-85 рублей. Предпосылками к этому — политические и макроэкономические события, также подталкивает курс вверх риск введения в стране повторного коронавирусного карантина, поясняет главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Последний раз такой курс доллара фиксировался четыре года назад.

В числе негативных факторов Гойхман также назвал боевые действия в Нагорном Карабахе и усиление санкционной риторики в отношении России. Доллар востребован в ситуации неопределённости, которую в нём предпочитают пережидать как граждане, так и хозяйствующие субъекты.

Напомним, 29 сентября доллар подорожал до 79 рублей.