Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

К концу года доллар достигнет рекордной стоимости – аналитик

сегодня 03:10

Фото pixabay.com

Есть фундаментальные предпосылки для роста курса доллара; но он не пересечёт уровень в 90 рублей.

Как сообщает «Российская газета», курс доллара к концу года может достичь 80-85 рублей. Предпосылками к этому — политические и макроэкономические события, также подталкивает курс вверх риск введения в стране повторного коронавирусного карантина, поясняет главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Последний раз такой курс доллара фиксировался четыре года назад.

В числе негативных факторов Гойхман также назвал боевые действия в Нагорном Карабахе и усиление санкционной риторики в отношении России. Доллар востребован в ситуации неопределённости, которую в нём предпочитают пережидать как граждане, так и хозяйствующие субъекты.

Напомним, 29 сентября доллар подорожал до 79 рублей.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

деньги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30722
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30652
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30128
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24574
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22483
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22442
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
21706
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября