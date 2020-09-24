Как сменить реквизиты для получения пособия на ребёнка от 3 до 7 лет через Госуслуги: инструкция

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Пособия и выплаты будут перечисляться только на карту «МИР»; заявление на сами пособия повторно подавать не нужно, но необходимо сообщить новые реквизиты.

Чтобы перевести пособие на карту «Мир», потребуется подать заявление в соцзащиту, пенсионный фонд или МФЦ либо заполнить его дистанционно на портале Госуслуг.

Для этoгo нужно создать учётную запись на странице Госуслуг, если вы ещё там не зарегистрированы. Далее зайти ʙ личный кабинeт на пoрталe Госуслуг и оставить заявление в электронном виде, указав данные на ребёнка (ФИО и дату рождения), вид пособия и новые реквизиты. Затем требуется подтвердить его оформление при помощи введения кода, который придёт в СМС на оставленный номер.

После подтверждения заявление автоматически будет направлено в Пенсионный фонд.

Подать заявление дистанционно также можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Напомним, пособие на детей с 3 до 7 лет планируют увеличить в два раза.