Какие выплаты положены семьям с детьми в октябре 2020 в Новосибирской области

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Какие выплаты положены детям в октябре 2020 в Новосибирской области; 4,8 млрд рублей будет перечислено семьям с детьми от 3 до 7 лет.

В Новосибирской области продолжают реализовываться дополнительные меры поддержки семей с детьми, принятые по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Среди мер поддержки – ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребёнка, выплаты на детей в возрасте до 3 лет, выплаты на детей в возрасте до 16 лет.

Всего на меры поддержки семей с детьми, принятые по инициативе президента РФ Владимира Путина в условиях действующего режима по противодействию распространения коронавирусной инфекции, направлено в регионе более 17 млрд рублей.

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, количество получателей ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет составило более 79 тысяч семей. Объём финансирования уже составил 4,8 млрд рублей. Размер данной выплаты в Новосибирской области в 2020 году составляет 6 018,5 рубля. Выплаты получают семьи с доходами ниже 11 738,0 рублей, что ниже одного прожиточного минимума на человека.

Порядка 540 млн рублей направлено на выплаты в размере 3 000 рублей безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей. Получателями выплат стали 44 тысячи жителей региона, где проживает 71 тысяча детей.

Как отметили в отделении Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области, число получателей выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до 3 лет составило 93,4 тысячи семей. На данные меры поддержки перечислено 1,4 млрд рублей. На сумму более 10 млрд рублей произведено выплат на детей в возрасте до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, с 1 октября завершён приём заявлений по ряду выплат семьям с детьми. Это касается выплаты безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребёнка в размере 3 000 рублей, а также выплат, производимых отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области: в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет и единовременных выплат на детей в возрасте до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Получить консультацию специалистов по мерам социальной поддержки можно по телефонам горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области (8(383) 229-19-49).

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