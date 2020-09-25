Какие заболевания и недуги можно распознать по цвету и форме языка

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Какие заболевания можно распознать по цвету и форме языка; язык здорового человека бледно-розового цвета с ровной складкой, всё остальное – отклонения.

Если глаза — зеркало души человека, то язык смело можно назвать зеркалом здоровья. Цвет языка, форма и наличие налёта на нём могут говорить о той или иной патологии. Как правило, организм даёт знать о заболеваниях практически сразу, и самое главное — это заметить и научиться распознавать их.

Язык здорового человека бледно-розового цвета с ровной складкой, которая проходит вдоль языка. Язык мягкий и не приносит никаких неприятных ощущений при движении. Сосочки на языке хорошо различимы и не сглажены.

О чём говорит цвет языка?

При инфекционных заболеваниях, например, кори или гриппе, цвет языка становится бардовым, к тому же такой цвет языка говорит о наличии жара. Бледный язык говорит о недостаточном питании, патологии крови — анемии или о сердечной недостаточности. Фиолетовый язык сигнализирует не только о заболеваниях крови, но и указывает на заболевания дыхательной системы.

А вот жёлтый или серый язык бывает у курильщиков, при желтухе или указывает на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Касаемо чёрного языка, который так пугает родителей, и, кстати, не зря, говорит о слабости печени и селезёнки, дизентерии, о серьёзных вирусных инфекциях и даже об абсцессах.

О заболеваниях почек расскажет синий цвет языка. А голубоватый оттенок языка встречается при плохой циркуляции крови, цинге и при отравлениях тяжёлыми металлами, особенно ртутью. Белый язык говорит непосредственно о грибковой инфекции или обезвоживании организма.

О чём могут говорить форма и внешний вид языка?

Из-за атрофии сосочков языка он становится сглаженным, блестящим и приобретает ярко-красную окраску, такой язык называется лакированным. Такую картину можно увидеть при онкологии желудка или хронических колитах.

Язык с глубокими бороздками различного размера и цвета называют географическим. Такой язык можно наблюдать при хроническом поражении желудка и кишечника (когда родители кормят ребёнка неправильно), при некоторых формах психических заболеваний. По такому языку можно незамедлительно судить о наличии аллергической реакции.

Если нарушена функция мозжечка, мозгового кровообращения, язык может искривляться или отклоняться в сторону. По некоторым данным, искривление языка может быть связано с соматическими нарушениями организма.

Чётко различимая серединная линия языка напрямую связана с позвоночником и может указывать на его проблемы. Изогнутая линия у корня языка указывает на проблемы в поясничном отделе позвоночника, если изогнута посередине — средняя часть спины и, соответственно, если изгиб у кончика языка, то проблема кроется в шейном отделе позвоночника.

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