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Количество школ на карантине из-за коронавируса в Бердске резко выросло

сегодня 18:21

Фото pixabay.com

Всего в городе-спутнике Новосибирска заболели 6 учеников; среди учителей опасная вирусная инфекция поразила четверых.

Стало известно, сколько школ закрыты на карантин в Бердске. Об этом сообщил местный оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией.

Всего в городе-спутнике Новосибирска 6 заболевших учеников. Также опасную вирусную инфекцию выявили у четырёх педагогов. На карантин из-за коронавируса в Бердске закрыто 10 классов в шести школах. Также на карантине сидят дети из одной группы детского сада. Из-за ОРВИ на карантин не отправили никого.

Напомним, ранее мы сообщили об отправке на дистанционное обучение всех школ в Москве.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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