Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 5 октября
Фото оперативного штаба
Ещё 77 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались три пациента.
По состоянию на 5 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 470 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 77 человек, сообщили в оперативном штабе региона.
В стационарах скончались три пациента. Это мужчина в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 50 лет и 61 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 464 человека.
В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.
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