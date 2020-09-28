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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 5 октября

сегодня 00:30

Фото оперативного штаба

Ещё 77 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались три пациента.

По состоянию на 5 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 470 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 77 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались три пациента. Это мужчина в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 50 лет и 61 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 464 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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