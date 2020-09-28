Коронавирус в Бердске: число заболевших резко выросло

Фото pixabay.com

Всего в городе-спутнике Новосибирска под наблюдением находятся 549 человек; за сутки выявили 6 новых случаев заражения COVID-19.

В Бердске выросло количество заражённых коронавирусом. Об этом 5 октября сообщил местный оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией.

За сутки в городе-спутнике Новосибирска выявили 6 новых случаев COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 549 бердчан, среди них 339 детей.





С начала пандемии в Бердске выявили 334 случая заражения коронавирусом, выздоровели 320 человек.

Напомним, всего в Новосибирской области 13 470 случаев заражения коронавирусом, среди них 809 детей. Выздоровели 12 149 человек, скончались 464 человека.