Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 6 октября - ВОЗ заявляет о 10% инфицированных, в Париже закрывают бары, а Трамп катается вокруг госпиталя

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ВОЗ заявляет о 10% инфицированных, в Париже закрывают бары, а Трамп катается вокруг госпиталя; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

К 6 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 35 469 768 человек, из которых 1 047 843 умерли, 26 587 362 выздоровели.

ВОЗ: инфицированы 10 %

Новой коронавирусной инфекцией могут быть заражены порядка 10 % населения планеты. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам Райана, собранные данные варьируются в зависимости от стран, городов и сельской местности, также «есть вариации по различным группам».

Прощай, Такада

В 81 год во Франции скончался от коронавируса Кендзо Такада, сообщает Le Mond. Смерть наступила в результате заражения коронавирусом, в госпитале коммуны Нёйи-сюр-Сен.

Японский модельер переехал с Японских островов во Францию в 1965 году. Через пять лет в Париже открылся первый бутик Kenzo, покоривший весь мир. В настоящее время бренд принадлежит фешн-корпорации LVMH.

Франция: ужесточение мер

Все бары в Париже и трёх окрестных департаментах с понедельника полностью закрываются минимум на две недели. Кафе и ресторанам пока разрешено обслуживать посетителей до 22:00. Все клиенты обязаны оставлять администрации заведения свои контактные данные.

Среди других мер, о которых объявил в понедельник офис премьер-министра — требование к учебным заведениям не допускать заполнения аудиторий студентами более чем наполовину, а к компаниям — отправить максимально возможное количество сотрудников на удалённую работу.

В крупнейших городах Франции объявлен наивысший «красный» уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что число больных COVID-19 превышает 250 на 100 тысяч жителей, и в реанимациях ими занято не менее 30 % коек.

Критика Трампа

Дональд Трамп в воскресенье проехался вокруг госпиталя имени Уолтера Рида, где он лечится от COVID-19, чтобы поприветствовать собравшихся сторонников.

Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали президента за то, что он подверг опасности сопровождавших его сотрудников секретной службы, хотя те и были в масках.

На этом фоне находящаяся в Белом доме первая леди США Мелания Трамп, которой также положена государственная охрана, отказалась от поездки к мужу в больницу.

Глава администрации Трампа Марк Медоуз заявил, что в понедельник разговаривал с Трампом, и тот, по его словам, «готов вернуться к работе».

Психика под угрозой

Почти во всех странах мира из-за пандемии коронавируса многие люди с проблемами психического здоровья остались без своевременной медицинской поддержки, так как работа соответствующих организаций и служб замедлилась или вообще остановилась, сообщают в ВОЗ.

При этом спрос на помощь с психическим здоровьем сильно вырос за месяцы пандемии. Смерть близких, изоляция, потеря заработка и страх усиливают симптомы уже имеющихся заболеваний и становятся причиной их возникновения у ранее здоровых людей. Как следствие — люди начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, испытывают бессонницу и чувство тревожности.

Напомним, 4 октября стали известны условия и правила въезда в различные страны.