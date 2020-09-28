Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 5 октября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом; с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 13 543 жителей.

За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели 73 человека. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли ещё пять человек. Об этом 5 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Как рассказали медики, скончались мужчины в возрасте 66, 73, 74 лет, двоим было 70 лет.

Всего в регионе от коронавируса скончались 469 человек.

В отделениях интенсивной терапии на сегодняшний день находятся 54 человека. Пять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

«Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 058. В больницы районов области госпитализированы 652 пациента», — уточнили в штабе.

Всего в Новосибирской области провели 545 972 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 532 жителя области, 45 457 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вакцина «Вектора» от коронавируса признана самой безопасной в России.