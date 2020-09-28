Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 6 октября – дистанционное обучение, закрытие границ и самая безопасная вакцина

Фотографии с сайтов pixabay.com, globallookpress.com и пресс-службы Роспотребнадзора РФ

Дистанционное обучение, закрытие границ, самая безопасная вакцина; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

К 6 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 225 889 человек, из которых 21 475 — умерли, 982 324 — выздоровели.

Дистанционное обучение

Минпросвещения опровергло сообщения о переводе школ на дистанционку. В ведомстве отметили, что сейчас занятия приостановлены в 0,3 % российских школ, но это точечные меры.

Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах.

Закрытие границ

В Совфеде допустили закрытие границ России из-за ситуации с коронавирусом, поскольку число инфицированных в стране продолжает неуклонно расти.

В то же время член Совета Федерации Валерий Рязанский исключил возможность введения режима всеобщей самоизоляции. По его словам, его могут ввести только для лиц старшего возраста.

Самая безопасная вакцина

Вакцину от коронавируса, разработанную новосибирским центром вирусологии и иммунологии «Вектор», признали самой безопасной среди российских. Такое заявление сделал новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов.

«Когда-то хотели создать такие препараты против вируса Денге, малярии, но они не дали нужного иммунитета, хотя по своей конструкции это были бы, возможно, самые безопасные препараты», — подчеркнул Нетёсов.

Полицейские, врачи и учителя

Полицейские в России станут одними из первых, кто получит вакцину от коронавируса наравне с работниками медицины и образования, затем вакцинирование может коснуться работников общепита и транспорта.

«В первую очередь это медицинские работники, потом работники образования — те, кто работает с людьми. Полиция. После этого — все, кто касается общепита, питания, транспорта», — отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Штрафы за отказ

Согласно опросам, пройти вакцинацию от коронавируса готовы всего 23 % жителей страны. Однако многие опасаются, что за отказ от прививки им будет грозить штраф.

В Минюсте заявили, что в новый КоАП не включат штрафы за отказ граждан от вакцинации. Об этом рассказали источники «Известий», знакомые с разработкой документа.

«Спорная норма, которая касается санкций за прививки, исключена из проекта и не будет содержаться в тексте документа», — рассказал участник проработки новой редакции.

Работодатель не имеет права

В Минтруде заявили, что работодатель не имеет правовых оснований требовать у работника прохождения теста на коронавирус или предоставления справки об отрицательном результате такого теста.

Запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника работодатель может только в ключе сведений, которые относятся к возможности выполнения трудовой функции.

Для определения же пригодности сотрудника к выполнению работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель должен иметь информацию о состоянии здоровья тех, кто занят на тяжёлых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, а также связанных с движением транспорта, работников пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений.

Напомним, сегодня российские учёные сказали, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу, на основе новой модели распространения инфекции.