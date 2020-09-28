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Льготные кредиты начинающим фермерам: условия получения

сегодня 13:51

Фото pixabay.com

Предприятия и индивидуальные предприниматели, имеющие долю дохода от реализации сельхозпродукции в общем доходе не менее 70 процентов в год, будут получать льготные кредиты; такой закон планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 7 октября.

После принятия документа на льготные кредиты смогут рассчитывать организации и ИП, которые занимаются первичной или промышленной переработкой сельхозпродукции. При этом доля дохода от продажи такой продукции в доходе фермеров должна составлять не менее 70 % за календарный год.

Также кредитную поддержку получат организации и предприниматели, реализующие инвестиционные проекты в сельхозпереработке.

Напомним, некоторые меры поддержки малого и среднего бизнеса продлили на октябрь.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

кредит
фермер

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