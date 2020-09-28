Льготы для бизнеса могут продлить до апреля, но правила поддержки изменят

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Депутаты собираются внести в Госдуму законопроект о продлении льгот бизнесменам по налогам, кредитам и аренде, введёнными из-за пандемии, до 1 апреля следующего года; оценивать право поддержки будут по новым критериям.

Председатель комитета Госдумы по экономическим вопросам Сергей Жигарев в интервью «Парламентской газете» заявил о необходимости изменения подхода к перечню предприятий, имеющих право на поддержку: не по кодам ОКВЭД, а по объёму упавшей выручки. «Если на текущий период по сравнению с предыдущим выручка упала больше чем на 30 процентов, значит, оно и есть пострадавшее», — пояснил он.

Планируется внести законопроект на рассмотрение Госдумы в середине октября. В комитете рассчитывают, что уже существующие меры поддержки и льготы, которые заканчиваются либо в конце осени, либо в конце декабря, будут продлены как минимум до 1 апреля следующего года.

Напомним, начинающих фермеров в России планируют поддержать льготными кредитами.