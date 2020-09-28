Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Льготы для бизнеса могут продлить до апреля, но правила поддержки изменят

сегодня 16:37

Фото pixabay.com

Депутаты собираются внести в Госдуму законопроект о продлении льгот бизнесменам по налогам, кредитам и аренде, введёнными из-за пандемии, до 1 апреля следующего года; оценивать право поддержки будут по новым критериям.

Председатель комитета Госдумы по экономическим вопросам Сергей Жигарев в интервью «Парламентской газете» заявил о необходимости изменения подхода к перечню предприятий, имеющих право на поддержку: не по кодам ОКВЭД, а по объёму упавшей выручки. «Если на текущий период по сравнению с предыдущим выручка упала больше чем на 30 процентов, значит, оно и есть пострадавшее», — пояснил он.

Планируется внести законопроект на рассмотрение Госдумы в середине октября. В комитете рассчитывают, что уже существующие меры поддержки и льготы, которые заканчиваются либо в конце осени, либо в конце декабря, будут продлены как минимум до 1 апреля следующего года.

Напомним, начинающих фермеров в России планируют поддержать льготными кредитами.

Автор:
Олеся Сметанникова

0

Теги

бизнес
коронавирус
поддержка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31965
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
30799
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30795
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30322
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24861
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22635
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22563
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт