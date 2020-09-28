Минпросвещения опровергло перевод российских школ на дистанционку из-за пандемии

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Минпросвещения опровергло перевод школ на дистанционку из-за коронавируса; ранее в СМИ появилась информация о переходе на дистанционное обучение сразу в нескольких российских регионах.

Информация о переводе школ на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Баска, что школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционную учебу из-за распространения коронавируса.

«В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решений о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил в своем Instargam, что в школах региона будут объявлены каникулы с 12 по 18 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также рассматривается возможность дистанционной учебы в школах в течение недели после каникул.

В пресс-службе добавили, что «образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах и сведений об иных решений не поступало». В Минпросвещения подчеркнули, что около 0,3% школ в России приостановили занятия из-за повышения заболеваемости ОРВИ или коронавирусом.

Напомним, президент Владимир Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение.