«Мы идём к этому»: в Совфеде намерены вновь закрыть границы России из-за ситуации с коронавирусом

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В Совфеде допустили закрытие границ России из-за ситуации с коронавирусом; число инфицированных смертельным недугом продолжает неуклонно расти.

Член Совета Федерации Валерий Рязанский допустил закрытие границ России и сокращение количества полётов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идём к этому», — сказал Рязанский.

В то же время сенатор исключил возможность введения режима всеобщей самоизоляции. По его словам, его могут ввести только для лиц старшего возраста.

В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3 537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339). Всего с начала пандемии COVID–19 подтвердился у 1 225 889 человек.

Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии. Полёты за рубеж начали постепенно разрешать с начала августа: границы открыли сначала с Великобританией, Турцией и Танзанией. В конце сентября самолёты из Москвы начали летать в Южную Корею и ещё ряд стран.

Напомним, за сутки жертвами коронавируса в России стали 117 человек.