На Ямале открывают первый с стране центр сохранения ненецкой лайки

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Арктические ненецкие лайки зарекомендовали себя как надёжная служебная собака; выращенные в питомнике лайки будут использоваться в таможне, полиции, МЧС.

Ненецкая лайка является единственной тундровой арктической породой в России с ареалом обитания от Кольского полуострова до Чукотки, рассказал РИА «Новости» директор «Фонда экономических программ», партнёр и соавтор проекта «Ненецкая лайка — достояние России» Ян Туров. Ненцы использовали собаку для охраны оленьих стад, в охоте и как компаньона. В СССР уделяли большое внимание сохранению и размножению породы.

В создаваемом на Ямале центре будет первоначально содержаться до 20 самок ненецкой лайки, затем их количество удвоится. Центр будет работать как инкубатор, питомник и место обучения собак.

Проект поддержан средствами Фонда президентских грантов, власти Ямала выделили участок в Салехарде. Отмечается, что есть потребность в ненецких лайках в Иркутской области – как поводырей. В дальнейшем планируется обучать собак работе на таможне, в полиции и МЧС.

Центр расположится в естественных таёжных условиях, что необходимо для того, чтобы порода не выродилась.

Начато сотрудничество со Академией наук и Королевским институтом технологий Швеции. Эти организации на протяжении 12 лет занимаются исследованиями ненецкой лайки.

Напомним, 4 сентября владелица новосибирского питомника для алабаев рассказала об особенностях этой породы.