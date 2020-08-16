Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Назван основной орган, отвечающий за долголетие

сегодня 21:10

Фото pixabay.com

Обычно со здоровьем связывают мозг, сердце, иммунную систему; есть неочевидный орган, имеющий ключевое значение для долголетия.

Кишечник, точнее — его микрофлора оказывает комплексное воздействие на организм, в том числе в плане подавления воспалений, являющихся источником смертельных болезней. Об этом пишет Express.

Именно в кишечнике находится 70% полезных бактерий, противостоящих вирусам, что влияет на поддержание требуемого уровня иммунитета. В итоге риски смертельных заболеваний снижаются в разы. Нарушения в микрофлоре кишечника провоцируют диабет, гипертонию, тромбоз и другие серьёзные состояния, начинающиеся с метаболического синдрома.

Напомним, 16 августа сообщили, что зелёный чай защищает мозг.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

здоровье

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42814
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
30848
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30831
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30385
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24965
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22682
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22595
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт