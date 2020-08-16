Назван основной орган, отвечающий за долголетие

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Обычно со здоровьем связывают мозг, сердце, иммунную систему; есть неочевидный орган, имеющий ключевое значение для долголетия.

Кишечник, точнее — его микрофлора оказывает комплексное воздействие на организм, в том числе в плане подавления воспалений, являющихся источником смертельных болезней. Об этом пишет Express.

Именно в кишечнике находится 70% полезных бактерий, противостоящих вирусам, что влияет на поддержание требуемого уровня иммунитета. В итоге риски смертельных заболеваний снижаются в разы. Нарушения в микрофлоре кишечника провоцируют диабет, гипертонию, тромбоз и другие серьёзные состояния, начинающиеся с метаболического синдрома.

Напомним, 16 августа сообщили, что зелёный чай защищает мозг.