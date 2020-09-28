Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Названы российские города с самыми высокими зарплатами

сегодня 09:49

Фото pixabay.com

В трёх российских городах среднемесячная зарплата превысила 90 тысяч рублей; самые высокие доходы – в столице и на Севере.

Составлен рейтинг российских городов с самой высокой заработной платой. Больше всего получают жители Москвы, а также Севера. Самые низкие доходы — у работающих в городе Шахты. Об этом сообщает «РИА Новости».

Рейтинг составлен на основании данных по ста крупным городам страны.
«Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных населённых пунктах, даже с учётом более высоких цен в городах с высокими зарплатами», — говорится в публикации.
На первом месте ожидаемо оказалась Москва, где в первой половине года жители получали ежемесячно по 103 тысячи рублей. Вторым стал Южно-Сахалинск с зарплатами 97 тысяч, на третьем месте — Салехард, там работающие получают по 93 тысячи.
На четвёртом и пятом местах находятся Сургут и Ханты-Мансийск.
«Таким образом, четыре из пяти городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов. Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты», — сообщают эксперты РИА.
Напомним, ранее Сиб.фм писал, что зарплата новосибирцев оказалась одной из самых низких в Сибири.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30764
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30710
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30218
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24668
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22560
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22507
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
21938
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола