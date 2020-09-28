Названы российские города с самыми высокими зарплатами

В трёх российских городах среднемесячная зарплата превысила 90 тысяч рублей; самые высокие доходы – в столице и на Севере.

Составлен рейтинг российских городов с самой высокой заработной платой. Больше всего получают жители Москвы, а также Севера. Самые низкие доходы — у работающих в городе Шахты. Об этом сообщает «РИА Новости».

Рейтинг составлен на основании данных по ста крупным городам страны.

«Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных населённых пунктах, даже с учётом более высоких цен в городах с высокими зарплатами», — говорится в публикации.

На первом месте ожидаемо оказалась Москва, где в первой половине года жители получали ежемесячно по 103 тысячи рублей. Вторым стал Южно-Сахалинск с зарплатами 97 тысяч, на третьем месте — Салехард, там работающие получают по 93 тысячи.