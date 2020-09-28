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Неожиданная опасность: врачи рассказали об осложнениях коронавируса

сегодня 15:04

Фотографии с сайта pixabay.com

Воспалительный синдром MIS-A не единственное осложнение COVID-19; инфекционисты рассказали об опасностях, которые таит в себе коронавирус.

Связанный с коронавирусом воспалительный синдром MIS-A, вероятно, не единственное осложнение COVID-19, заявил РБК инфекционист Николай Малышев. Ранее учёные предположили, что этот обычно выявляемый у детей синдром может наблюдаться и у взрослых.

«Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей», — отметил врач.

Инфекционист Валерий Безносенко также подчеркнул, что о последствиях заражения коронавирусом известно ещё мало. Соответственно, медики пока затрудняются сказать, кто из заболевших находится в группе риска.

«Точно так же есть группы людей, у которых заболевание может протекать с осложнениями, но не у всех оно так протекает», — добавил он.

Ранее учёные выяснили, что MIS-A проявлялся у заболевших на 14-37-е сутки после появления симптомов COVID-19. При этом исследователи затруднились сказать, является ли синдром одним из проявлений тяжёлой формы коронавируса или же он связан с постинфекциональным процессом.

Среди симптомов MIS-A — аритмия и боли в животе. При этом, как утверждалось, этот синдром появлялся у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний.

В материале исследования были описаны 16 случаев в США и Британии. Все пациенты были в возрасте от 21 до 50 лет, у всех обнаружили аритмию, у 12 из них была высокая температура, и только восемь из них имели респираторные симптомы. Десять пациентов попали в реанимацию, двое из них умерли.

Напомним, сегодня вакцину «Вектора» от коронавируса признали самой безопасной в России.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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исследования
врачи
коронавирус

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