Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Неожиданно:яблочный уксус оказался полезен при диабете

сегодня 20:30

Фото pixabay.com

При диабете важно следить за рационом, чтобы избежать резких скачков сахара; есть неожиданные продукты, весьма полезные для контроля его уровня.

Яблочный уксус является ингредиентом многих блюд, но его полезно использовать и в медицинских целях, пишет Express.

Помимо богатого содержания питательных веществ и микроэлементов, яблочный уксус способствует повышению чувствительности к инсулину и стимулирует реакцию на него организма.

Уксус лучше употреблять не в составе блюд, а как напиток, не забыв разбавить. Оптимальное время принятия – перед сном, неважно, на сытый или голодный желудок. Это поможет стабилизировать уровень сахара в крови и исключить его скачки, чреватые негативными последствиями, включая диабетическую кому.

Напомним, 1 октября врач назвала причины возникновения диабета.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

сахарный диабет

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42814
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
30848
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30831
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30385
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24965
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22682
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22595
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт