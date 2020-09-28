Неожиданно:яблочный уксус оказался полезен при диабете

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При диабете важно следить за рационом, чтобы избежать резких скачков сахара; есть неожиданные продукты, весьма полезные для контроля его уровня.

Яблочный уксус является ингредиентом многих блюд, но его полезно использовать и в медицинских целях, пишет Express.

Помимо богатого содержания питательных веществ и микроэлементов, яблочный уксус способствует повышению чувствительности к инсулину и стимулирует реакцию на него организма.

Уксус лучше употреблять не в составе блюд, а как напиток, не забыв разбавить. Оптимальное время принятия – перед сном, неважно, на сытый или голодный желудок. Это поможет стабилизировать уровень сахара в крови и исключить его скачки, чреватые негативными последствиями, включая диабетическую кому.

Напомним, 1 октября врач назвала причины возникновения диабета.