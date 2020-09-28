Непристёгнутый ребёнок пострадал в аварии в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске произошла авария; в ДТП пострадал ребёнок.

Накануне, 4 октября, в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. Об этом сообщила Госавтоинспекция по городу.

“Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Хендай Туксон, следовал по улице Кошурникова, со стороны пр-т Дзержинского, в сторону улицы Федосеева и в пути следования, на перекрёстке улицы Красина и Кошурникова, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Шевроле Лачетти, под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался по улице Красина, со стороны улицы Гоголя, в сторону улицы Фрунзе”, — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала шестилетняя девочка, сидевшая на пассажирском месте в Шевроле. Сотрудники ГАИ отметили, что ребенок ехал без детского удерживающего устройства.

Напомним, 4 октября в больницу под Новосибирском попал избитый младенец.