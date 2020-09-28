«Никаких дополнительных выплат»: россиянам предложили не ждать новых пособий во вторую волну коронавируса

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Государство вряд ли станет выплачивать россиянам пособия во вторую волну коронавируса; из-за предыдущих выплат в бюджете страны образовался сильный дефицит.

Россияне не получат новые пособия во вторую волну коронавируса с высокой долей вероятности. Об этом заявил ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.

«Думаю, что на этот раз наше государство ограничится моральной поддержкой российского населения. Никаких дополнительных выплат, пособий ожидать не стоит. На это указывает тот факт, что, несмотря на рост заболеваемости, никто не планирует закрывать экономику», — цитирует аналитика «Федеральное агентство новостей».

Богданов объяснил свою позицию тем, что масштабная поддержка граждан, которая оказывалась в первые месяцы пандемии коронавируса, сильно сказалась на бюджете. Эксперт утверждает, что из-за этого образовался большой дефицит.

Аналитик также отметил, что тотального карантина россиянам ждать тоже не стоит. Богданов утверждает, что в этот раз вводить настолько жёсткие меры не станет ни одна европейская страна.

На период пандемии коронавируса в России были введены несколько мер поддержки для россиян. Среди них: детские выплаты, повышенное пособие по безработице и стимулирующие выплаты медикам.

Напомним, на выплаты малообеспеченным многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей выделили дополнительные средства.