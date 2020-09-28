Новосибирск первый из 10 городов-участников примет туристов по маршруту «Открываем Сибирь»

Фотографии с сайта nso.ru

Первым туристом стал велопутешественник Егор Ковальчук; он посетит 10 регионов Сибири.

Новосибирская область вошла в туристический маршрут «Открываем Сибирь», сообщает правительство Новосибирской области. Первым туристом, открывающим межрегиональный маршрут по Сибири, станет велопутешественник – Егор Ковальчук.

Межрегиональный проект будет реализовываться по двум направлениям – летнему и зимнему. Он поможет продвижению туристического потенциала сибирских территорий, в том числе, развитию внутреннего туризма в регионе. Новосибирск первый из 10 городов-участников примет туристов по маршруту «Открываем Сибирь».

Первым туристом, открывающим межрегиональный маршрут по Сибири, стал велопутешественник Егор Ковальчук. У него за плечами проект «Вокруг света на велосипеде» в 2014-2016 годах и велоэкспедиция с севера на юг Африки.

На велосипеде отечественного производителя «STELS/СТЕЛС» Егор Ковальчук преодолеет около 10 тысяч километров пути, посетит 10 регионов Сибири и будет вести видеоблог, рассказывающий о культурно-исторических, природных, этнографических достопримечательностях и гастрономии Сибири.

Нитка маршрута: Томск – Новосибирск – Белокуриха – Горно-Алтайск – Артыбаш – Кату-Ярык – Акташ – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Шушенское – Кызыл – Иркутск – Улан-Удэ.

Напомним, 2 октября Русское географическое общество открыло туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири».