Новосибирск встал в утренних пробках
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и скриншоты с сайта "Яндекс.Карты"
Новосибирские автомобилисты попали в заторы на дорогах; пробки начались уже в 8 утра.
Уже с утра Новосибирск сковали многочисленные пробки. Сервис Яндекс.пробки оценивает ситуацию в шесть баллов.
Самые напряженные ситуации наблюдаются на улицах Ватутина, Немировича-Данченко, Станиславского, Большевистская, Кирова, Богдана Хмельницкого, Фадеева. На площади Труда к тому же произошла авария в левом ряду.
На Октябрьском мосту в сторону правого берега также парализовано движение.
Напомним, на Северном объезде Новосибирска регулярно образовываются пробки.
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