Новосибирск встал в утренних пробках

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и скриншоты с сайта "Яндекс.Карты"

Новосибирские автомобилисты попали в заторы на дорогах; пробки начались уже в 8 утра.

Уже с утра Новосибирск сковали многочисленные пробки. Сервис Яндекс.пробки оценивает ситуацию в шесть баллов.

Самые напряженные ситуации наблюдаются на улицах Ватутина, Немировича-Данченко, Станиславского, Большевистская, Кирова, Богдана Хмельницкого, Фадеева. На площади Труда к тому же произошла авария в левом ряду.

На Октябрьском мосту в сторону правого берега также парализовано движение.

Напомним, на Северном объезде Новосибирска регулярно образовываются пробки.