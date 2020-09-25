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Новосибирск встал в утренних пробках

сегодня 08:41

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и скриншоты с сайта "Яндекс.Карты"

Новосибирские автомобилисты попали в заторы на дорогах; пробки начались уже в 8 утра.

Уже с утра Новосибирск сковали многочисленные пробки. Сервис Яндекс.пробки оценивает ситуацию в шесть баллов.

Самые напряженные ситуации наблюдаются на улицах Ватутина, Немировича-Данченко, Станиславского, Большевистская, Кирова, Богдана Хмельницкого, Фадеева. На площади Труда к тому же произошла авария в левом ряду.

На Октябрьском мосту в сторону правого берега также парализовано движение.

Напомним, на Северном объезде Новосибирска регулярно образовываются пробки.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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пробки
новосибирск

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