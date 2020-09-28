Новосибирская область привлечет около 130 учителей в проект "Учитель для России"

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Новосибирская область привлечет около 130 учителей в проект "Учитель для России"; достичь показателя планируется до 2024 года.

Около 130 молодых учителей в Новосибирской области к 2024 году станут участниками призванного привлекать выпускников педагогических и непрофильных вузов к преподаванию в школах проекта "Учитель для России".

Как сообщила заместитель министра образования области Мария Жафярова, Новосибирская область стала уже седьмым регионом России, где стартовал федеральный проект "Учитель для России".

"Этот проект по привлечению молодых специалистов, конечно, будет реализовываться и дальше, всего планируем за период реализации программы пока до 2024 года привлечь около 130 молодых специалистов", — сказала Жафярова.

По её словам, что в 2020 году в новосибирские школы были привлечены 30 молодых специалистов из разных регионов России. Участниками стали учителя из европейской части страны (Санкт-Петербург, Москва, Московская и Ленинградская области, Татарстан), а также из Зауралья. В рамках проекта были сформированы 10 команд по три учителя, которые направились в 10 разных школ региона. Участники приступили к работе в двух районах Новосибирской области.

Суть проекта заключается в том, чтобы привлечь молодых педагогов, выпускников разных университетов, в том числе непедагогических, к работе в те школы, где учащиеся в силу социально-экономических обстоятельств имеют академические задолженности.

Общественный проект "Учитель для России" создан в 2015 году, чтобы обеспечить равенство образовательных возможностей для детей из разных регионов России. В 2020 году программа работает в 93 школах и семи регионах, в которых учителя проекта обучают около 40 тысяч детей.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов и учителей с их профессиональным праздником.