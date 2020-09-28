Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новосибирский певец Митя Фомин рассказал об обещании петь только вживую

сегодня 09:00

Фото instagram.com/mf_agent

Долгое время Митя Фомин пел в составе группы; после ухода из неё певец решил выступать только вживую.

Певец Митя ФОмин, родом из Новосибирска, на одной из телепередач вновь встретился с бывшими участниками «Hi-Fi», в которой он выступал много лет. После ухода из неё он решил петь только вживую. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, голос — это тоже мышцы, требующие постоянной тренировки. Однако долго время такая позиция не была популярна.

“Все то время, пока я выступаю, я всегда был и остаюсь апологетом живых выступлений. Такая позиция не всегда была трендом, но менялись взгляды, требования, ожидания аудитории, менялось восприятие. По истечению моего пребывания в группе, я дал себе обещание выступать только вживую. Это было больше 10 лет назад, я это обещание сдержал, и вы имеете возможность в этом убедиться на любом моем выступлении, будь то с группой или без”, — написал Фомин.

Напомним, Митя Фомин отказался от поездки в Лондон.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

новосибирск
митя фомин

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30753
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30690
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30188
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24618
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22533
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22493
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
21811
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола