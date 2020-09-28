Новосибирский певец Митя Фомин рассказал об обещании петь только вживую

Фото instagram.com/mf_agent

Долгое время Митя Фомин пел в составе группы; после ухода из неё певец решил выступать только вживую.

Певец Митя ФОмин, родом из Новосибирска, на одной из телепередач вновь встретился с бывшими участниками «Hi-Fi», в которой он выступал много лет. После ухода из неё он решил петь только вживую. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, голос — это тоже мышцы, требующие постоянной тренировки. Однако долго время такая позиция не была популярна.

“Все то время, пока я выступаю, я всегда был и остаюсь апологетом живых выступлений. Такая позиция не всегда была трендом, но менялись взгляды, требования, ожидания аудитории, менялось восприятие. По истечению моего пребывания в группе, я дал себе обещание выступать только вживую. Это было больше 10 лет назад, я это обещание сдержал, и вы имеете возможность в этом убедиться на любом моем выступлении, будь то с группой или без”, — написал Фомин.

Напомним, Митя Фомин отказался от поездки в Лондон.