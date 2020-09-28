Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новосибирцы пожаловались на угрожающие машинам аварийные деревья

сегодня 12:53

Фото «Гражданского патруля»

В центре Новосибирска опасные деревья нависают над дорогой; общественники планируют обратиться в прокуратуру.

Жители Новосибирска пожаловались на аварийные деревья на улице Фабричной. Об этом сообщила общественная организация «Гражданский патруль».

По информации общественников, деревья с оторванными корнями свисают над оживлённой автомагистралью с 1 октября.

Общественная организация готовит обращение в прокуратуру.

Напомним, в Тимирязевском сквере Новосибирска спилили деревья.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30783
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30755
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30270
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24769
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22624
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
22601
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22530
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт