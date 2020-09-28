Новосибирцы пожаловались на угрожающие машинам аварийные деревья
Фото «Гражданского патруля»
В центре Новосибирска опасные деревья нависают над дорогой; общественники планируют обратиться в прокуратуру.
Жители Новосибирска пожаловались на аварийные деревья на улице Фабричной. Об этом сообщила общественная организация «Гражданский патруль».
По информации общественников, деревья с оторванными корнями свисают над оживлённой автомагистралью с 1 октября.
Общественная организация готовит обращение в прокуратуру.
Напомним, в Тимирязевском сквере Новосибирска спилили деревья.
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